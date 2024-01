Kunngjøringen av satellittoppskytingen ble gjort på statlig TV, og sa at satellittoppskytingen var del av romprogrammet til Irans revolusjonsgarde.

USA har tidligere hevdet at Irans satellittoppskytinger bryter med en resolusjon fra FNs sikkerhetsråd, og de ber Iran stanse utviklingen av teknologi som kan brukes i ballistiske raketter.

En verdensomspennende trusselvurdering fra den amerikanske etterretningen for 2023 sa at utviklingen av satellittoppskytingsverktøy forkorter tidsrommet Iran trenger for å utvikle en interkontinental ballistisk rakett, da disse bruker lignende teknologi.