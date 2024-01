Regionen Abyei er et oljerikt område som Sør-Sudan og Sudan styrer i fellesskap. Volden er den verste i området siden 2021.

Angrepene ble utført av væpnede unge menn fra naboregionen Warrap i Sør-Sudan, opplyser informasjonsminister Bulis Koch i Abyei mandag. Han sier at 52 lokale innbyggere er drept og at 64 er såret. Han sier også at angrepene skapte frykt og panikk, og at myndighetene derfor har innført portforbud.

I tillegg er to soldater fra FNs fredsbevarende styrker i Abyei (UNISFA) fra henholdsvis Ghana og Pakistan drept, opplyser FN-styrken selv.

Den ene ble drept da en FN-base i byern Agok ble angrepet, mens den andre ble drept da FN-soldater transporterte sivile til sykehus. Fire andre FN-soldater og en sivil ble såret.

Ifølge Koch har hundrevis av fordrevne sivile søkt tilflukt på en UNISFA-base.