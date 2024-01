– Ukraina er ikke et selvstendig og suverent land. Ukraina er under USAs fullstendige påvirkning og kontroll, sa Fico på TV-kanalen RTVS lørdag.

Slovakia er både medlem av Nato og EU. Den populistiske statsministeren er motstander av å gi militær støtte til Ukraina, og han støtter heller ikke sanksjoner mot Russland.

Det er ikke mulig å avslutte krigen militært, og Ukraina er nødt til å gi fra seg landområder, hevder han.

– Det må bli et slags kompromiss, som kommer til å være svært smertefullt for begge sider. Hva venter de på? At russerne skal dra tilbake? Det er urealistisk, sa han.