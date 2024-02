Talsperson Andrij Jusov sier at Russland skaffer seg tilgang til de satellittbaserte internetterminalene via tredjeland.

– Bruken har økt i frontlinjen, sier han.

Jusov sier videre at Ukraina jobber for å forhindre Russlands bruk av teknologien, som er skapt av Elon Musks selskap SpaceX.

Det ukrainske forsvaret sa lørdag at de har bevis for at Starlink brukes av russiske styrker, men har ennå ikke lagt fram dokumentasjon som bekrefter påstanden.

Kreml går imidlertid ut mot påstander om at Russland bruker Starlink, og sier at terminalene verken er sertifisert for bruk eller offisielt levert til Russland, og at de dermed ikke kan brukes.

SpaceX har også tidligere hevdet at de ikke gjør forretninger med russiske myndigheter eller landets militære.