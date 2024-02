Ekspresidenten må gi fra seg passet i løpet av de neste 24 timene, og Bolsonaros advokat og rådgiver Fabio Wajngarten skriver i en uttalelse på X/Twitter at ekspresidenten kommer til å etterkomme ordren.

Bolsonaro tapte valget som ble holdt høsten 2022, og da den nyvalgte presidenten Lula de Silva tiltrådte noen måneder senere, stormet flere av den avtroppende presidentens støttespillere Brasils nasjonalforsamling.

Brasil var delt i hvem av de to de mente burde lede landet videre, og Bolsonaro tapte knapt med 49,1 prosent av stemmene. Etterpå hevdet han at valget ble «stjålet» fra ham.

I et rettsdokument offentliggjort torsdag, kommer det fram at Bolsonaro gjennomgikk og foreslo endringer i et dekret som hadde som mål å omgjøre valgresultatet, skriver Reuters.

Torsdag startet Brasils føderale politi etterforskning mot noen av Bolsonaros mest høytstående støttespillere, sier kilder tett på saken til nyhetsbyrået.

Blant dem som skal etterforskes, er general Walter Braga Netto, tidligere forsvarsminister Paulo Nogueira Batista og tidligere justisminister Anderson Torres, ifølge kildene.

Lula sier at en slik etterforskning av kuppforsøket må gjøres for å forhindre at det skjer igjen. Presidenten understreker at uten Bolsonaro ville det ikke vært noe kuppforsøk.