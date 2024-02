Guvernøren i Volgograd, Andrej Botsjarov, sier at ingen ble skadd i angrepet, og Lukoil, som eier raffineriet, sier at driften er i gang igjen som normalt etter at brannen ble slukket.

Botsjarov sier at raffineriet ble truffet av vrakrester etter at en ukrainsk drone ble skutt ned.