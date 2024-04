Teamet fra Norwegian Aid Committee (Norwac) består av to ortopeder, en anestesilege og en operasjonssykepleier, ifølge NRK. De er på plass ved al-Awda-sykehuset.

De reiste inn i Gaza onsdag og forsøkte å komme seg videre nordover fredag. Da måtte de snu på grunn av sikkerhetssituasjonen, ifølge kanalen.

Reisen ble koordinert med Israel via Verdens helseorganisasjon (WHO). Planen er å være i Gaza i to uker, men de har pakket mat og utstyr for et fire ukers opphold.

I starten av mars sa WHO at situasjonen ved al-Awda-sykehuset er forferdelig. Mange av sykehusets bygninger ligger i ruiner, og lite nødhjelp har ankommet nordlige områder av Gazastripen.

Daglig leder i Norwac, Erik Fosse, har kontakt med legeteamet. Han sier til NRK at samfunnet har brutt sammen.

– Vi skraper på overflaten, men samtidig jobber vi døgnet rundt. Så de vi klarer å hjelpe, hjelper vi, men det monner lite, sier han.