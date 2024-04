Nye tall fra 187 av verdens land viser at antall dødsfall fra hepatitt økte fra 1,1 millioner tilfeller i 2019 til 1,3 millioner tilfeller i 2022. 83 prosent er hepatitt B og resten hepatitt C.

Dette er en alarmerende trend, sier Meg Doherty, som leder WHOs globale programmer for hiv, hepatitt og seksuelt overførbare sykdommer.

Det fins effektive og billige medisiner til behandling av virusene som forårsaker hepatitt. Likevel får bare 3 prosent av dem som er smittet med hepatitt B, behandling med disse legemidlene. 20 prosent av dem som er smittet med hepatitt C får behandling.

– Dette er langt under det globale målet om å gi behandling til 80 prosent av dem som lever med kronisk hepatitt B og C, innen 2030, sier Doherty.

To tredeler av alle hepatitt-tilfeller er i Bangladesh, Etiopia, Filippinene, India, Indonesia, Kina, Nigeria, Pakistan, Russland og Vietnam, ifølge WHO. Afrika står for 63 prosent av tilfellene av hepatitt B, men bare en av fem barn blir vaksinert ved fødsel.