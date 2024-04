Orban smilte bredt da han mottok Republika Srpskas høyeste utmerkelse av president Milorad Dodik.

Republika Srpska er en av de to landsdelene som utgjør Bosnia. Dodik er kjent for sin støtte til Russlands president Vladimir Putin og et ønske om å løsrive Republika Srpska fra resten av Bosnia.

Orban var fredag besøk i Banja Luka, som fungerer som de bosniske serbernes hovedstad. Han lovet at Ungarn ville bidra med 140 millioner euro til infrastruktur og energiprosjekter i Republika Srpska.