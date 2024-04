Det israelske svaret på Hamas' angrep er fullstendig ute av proporsjoner, sa Sánchez til spanske folkevalgte onsdag.

Israels respons «truer med å destabilisere Midtøsten, og som en konsekvens, hele verden», ifølge statsministeren.

Han sa også at det er i Europas geopolitiske interesse å anerkjenne Palestina som en egen stat.

– Verdenssamfunnet kan ikke hjelpe den palestinske staten hvis det ikke anerkjenner dens eksistens.

Ifølge en talsperson for den spanske regjeringen skal Sánchez i løpet av uka diskutere dette spørsmålet med Norge, Portugal og flere andre land. Tidligere har Spania, Irland, Slovenia og Malta i fellesskap erklært at de er klare for å anerkjenne Palestina som en stat.

Israel er sterkt imot anerkjennelse av Palestina som en stat, i alle fall hvis det ikke skjer som ledd i en forhandlingsprosess. Forrige gang det var direkte fredsforhandlinger mellom Israel og palestinerne, var i 2014.