Salget av 25 F-15-fly til Israel har vært til vurdering siden januar i fjor, lenge før krigen i Gaza, sier en av flere kilder med kjennskap til saken. Nå vurderes det å øke antallet til 50.

Raskere levering av jagerflyene var et av forsvarsminister Yoav Gallants prioriterte ønsker da han i forrige uke besøkte Washington. En tjenestemann sier at det tidligste flyene kan leveres, er i 2029, dersom Kongressen godkjenner det umiddelbart.

Biden er under sterkt press fra enkelte allierte land, menneskerettighetsorganisasjoner og flere demokratiske partifeller i Kongressen for å innføre strengere betingelser på våpensalg til Israel for å bremse offensiven i Gaza.

Israel søker å styrke sitt allerede formidable flyvåpen, ikke bare for kampen mot Hamas, men også for å avverge trusler fra Iran og Iran-støttede Hizbollah i Sør-Libanon.