Ifølge rettsdokumenter har en den føderale dommeren Marc Scarsi i Los Angeles avvist en rekke begjæringer fra Hunter Biden.

Blant disse er at han skulle ha immunitet som følge av en tidligere tilståelsesavtale.

Hunter Biden er tiltalt for å ha unnlatt å betale 1,4 millioner dollar i skatt mellom 2016 og 2019. I stedet skal han ha brukt store summer blant annet på rusmidler og dyre biler. At han tidligere har vært rusavhengig, er offentlig kjent. Blir han dømt, risikerer han opptil 17 år i fengsel.

Saken om skatteunndragelser kommer opp for retten 20. juni.

54-åringen er i tillegg tiltalt i delstaten Delaware for å ha løyet om sitt rusmisbruk da han kjøpte et våpen. Her risikerer han ti års fengsel om han kjennes skyldig.