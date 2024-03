Ifølge Ukraina angrep Russland med 37 iranskproduserte Shahed-droner og tre raketter.

– 33 Shahed-droner ble skutt ned i regionene Kirovograd, Odesa, Kherson. Mykolajiv og Kharkiv melder landets luftforsvar.

Russerne melder å ha skutt ned 15 av 16 droner som Ukraina angrep med i morgentimene fredag. De ble alle skutt ned over Volgograd-regionen, som ligger over 300 kilometer bak russernes frontlinje. Ytterligere en drone ble skutt ned over grenseregionen Belgograd, ifølge det russiske forsvarsdepartementet.

Et russisk angrep mot Kharkiv resulterte i fem sårede personer, deriblant et barn på tre år, ifølge guvernør Oleh Synegubov.