Avgjørelsen var som ventet. Sentralbanken har nå åpnet for at rentekuttene kan begynne og begrunner det med at inflasjonsprognosene har blitt nedjustert.

Det anslås at prisveksten vil synke til 2,3 prosent i løpet av året og videre ned til ESBs mål på 2 prosent neste år. I februar sank prisveksten i eurosonen til 2,6 prosent.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier at dette er gode nyheter for alle som håper på rentekutt.

– Disse signalene gjør i sum at jeg tror på rentekutt i juni, og at Europa dermed innleder rentekutt-sesongen i våre viktigste markeder, sier han til NTB.

– Et rentekutt i juni vil i så fall gjøre veien langt kortere for rentekutt også i Norge, legger han til.

Investorer har lagt til grunn tre eller trolig fire rentekutt innen utgangen av året, noe som vil bringe renten ned til 3,25 prosent eller 3 prosent.

Den neste rentebeslutningen til ESB er ventet 11. april.