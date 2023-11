En video viser en stor eksplosjon i et bygningskompleks. Minst én av bygningene med flere etasjer så ut til å ha blitt alvorlig skadd i eksplosjonen, men videoen er kun noen sekunder land.

Israel har gjentatte ganger anklaget Hamas for å bruke tunneler på Gazastripen til terrorformål og for å plassere disse i nærheten av eller under sivile bygninger, deriblant sykehus.

Den israelske hæren ga utenlandske journalister tilgang til det underjordiske tunnelkomplekset ved Shifa-sykehuset før det ble ødelagt. Tunnelen var angivelig 10 meter dyp og 55 meter land, og ifølge IDF ble det også funnet våpen på sykehuset, som er Gazas største.

Hamas har avvist alle påstander om at de bruker sykehus til militære formål. Eksplosjonen fredag kommer idet Israel og Hamas har inngått sin første våpenhvile siden krigsutbruddet 7. oktober.