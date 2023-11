Deler av den 4,5 kilometer lange veitunnelen mellom Silkyara og Dandalgaon i Himalaya-regionen raste sammen forrige søndag.

Da redningsmannskaper forsøkte å ta seg inn til de innesperrede arbeiderne, raste enda mer av tunneltaket ned.

Det har lyktes med å få mat og oksygen inn gjennom to rør, men planen er nå å bore seg ned til arbeiderne ovenfra. Dette arbeidet begynner mandag kveld, opplyser en talsperson.

Det vil trolig ta flere dager før man når ned til de innesperrede arbeiderne, og det er fare for at mer kan rase ned over dem mens arbeidet pågår, sier lederen for redningsoperasjonen, Devendra Patwal.