Macron la til at Ungarns statsminister Viktor Orban ikke må få holde EU som gissel.

EU besluttet på sitt toppmøte torsdag å åpne samtaler med Ukraina om EU-medlemskap selv mens Ukraina fortsatt er i krig med Russland.

Men de ble ikke enige om en støttepakke på 50 milliarder euro på grunn av motstand fra Ungarn.

Macron sa etter toppmøtet at Orban var blitt behandlet med respekt på toppmøtet, men at Orban til gjengjeld burde ha respekt for EU. Han la til at han regner med at Orban etter hvert viser ansvar.