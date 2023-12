Syrian Democratic Forces (SDF) sier torsdag at de har gjennomført en sikkerhetsoperasjon i Al-Hol rettet mot den ytterliggående islamistgruppa Den islamske staten (IS). Den drepte IS-lederen beskrives som en irakisk statsborger som var ansvarlig for å ha «planlagt terroraktiviteter i Al-Hol-leiren».

Al-Hol huser omtrent 48.000 mennesker, ifølge FN. Mer enn halvparten av dem er barn, og omtrent 10.000 er utenlandske borgere fra mer enn 60 land.

Al-Hol er den største interneringsleiren for mennesker som ble drevet på flukt da SDF og deres allierte drev IS ut av gruppens siste områder i Syria. Leiren kontrolleres av kurdiske myndigheter. De har i likhet med FN gjentatte ganger bedt land som har statsborgere i leiren, om å hente dem hjem.

FN og hjelpeorganisasjoner har gjentatte ganger slått alarm om forholdene i leirene Al-Hol og Al-Roj. Den omfattende vilkårlige fengslingen av mennesker på ubestemt tid, særlig barn hvis foreldre anklages for å ha hatt en tilknytning til IS, er et brudd på folkeretten og må opphøre, ifølge FNs spesialrapportør.

IS ble territorielt nedkjempet i 2019, blant annet av USA-allierte SDF. Jihadistgruppen fortsetter likevel å utføre angrep mot sivile og sikkerhetsstyrker i både Syria og Irak.