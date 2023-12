– Av totalt 35 droner ble 34 ødelagt ved innflyging. Luftforsvaret var aktivt i flere regioner, inkludert rundt hovedstaden Kyiv, opplyser det ukrainske flyvåpenet på Telegram.

Droneangrep har nærmest blitt dagligdagse i Ukraina nesten to år etter at Russland gikk til fullskala invasjon av landet. Ukraina er derfor sterkt avhengig av våpensystemer fra Vesten for å kunne forsvare seg.

For tiden pågår det steile forhandlinger i USA og EU for å få på plass nye støttepakker til det krigsherjede landet.