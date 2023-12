Tre av palestinerne ble drept i sammenstøt med israelske styrker i Tulkarm søndag, ifølge departementet. To av dem skal ha blitt skutt av israelske styrker.

I tillegg har en annen dødd som følge av skader fra et israelsk angrep i Jenin for et par dager siden.

Det israelske militæret (IDF) sier de har økt sine operasjoner mot palestinske militante grupper på den okkuperte Vestbredden den siste tiden. IDF bekreftet torsdag at de hadde drept ti mennesker de mener er terrorister i et militærraid i Jenin, der flere militante grupper har en tilstedeværelse.

red