Pakken er verdt en halv milliard pund – rundt 6,8 milliarder kroner. Det er ventet at Sunak også vil advare om at Russland må stanses for å hindre at landets styrker trenger enda lenger inn i Europa.

– Å forsvare Ukraina mot Russlands brutale ambisjoner er avgjørende for vår sikkerhet og for hele Europa. Dersom Vladimir Putin tillates å lykkes i denne angrepskrigen, vil han ikke stanse ved den polske grensen, heter det i en uttalelse fra Sunak før besøket.

– Ukrainas væpnede styrer fortsetter å kjempe med stort mot, men de trenger vår hjelp, og de trenger den nå.

Møtet med Polens statsminister Donald Tusk er Sunaks første utenriksreise denne måneden. Turen skal vise Sunaks konservative parti at han fortsatt har kontroll, tross uro i partiet. Sunak er ventet å tape i valget som er varslet senere i år.

Storbritannia har lenge vist tydelig støtte til Ukraina, og den nye pakken innebærer at hjelpen til det krigsherjede landet passerer 3 milliarder pund i det inneværende budsjettåret.