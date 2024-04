Det sittende partiet har sikret seg 60 av 151 representanter i nasjonalforsamlingen, viser resultatet etter at 97,78 prosent av stemmene er telt opp ved 4-tiden natt til torsdag.

En sentrum-venstre-koalisjon ledet av Sosialdemokratene (SDP) ser ut til å få 42 representanter, mens det høyreorienterte Domovinski Pokret (DP) ligger an til å få 14 representanter.

Valgframmøtet var på 61,83 prosent, opplyser landets valgkommisjon.

Erklærer seier

Statsminister Andrej Plenkovic erklærte natt til torsdag HDZ for vinner av valget på ny nasjonalforsamling.

– Takk til våre medborgere for tilliten, uttalte han på X.

Valget ble holdt etter at nasjonalforsamlingen ble oppløst i mars etter anmodning fra den vestligorienterte statsministeren Andrej Plenkovic. Kritiske røster hevder han framskyndet valget fordi han frykter at oppslutningen om hans parti HDZ var i ferd med å dale.

Ved forrige valg fikk HDZ 66 representanter.

Dominerende parti

Plenkovic har fått kraftig kritikk for sin justispolitikk og for sin håndtering av mediene. Han er også blitt beskyldt for korrupsjon. Dersom han blir statsminister nok en gang, blir det hans tredje periode.

HDZ har dominert kroatisk politikk og landets nasjonalforsamling siden landet løsrev seg fra Jugoslavia på 1990-tallet.

– Uansett hvordan den endelige representantfordelingen blir, så er det sannsynlig at nasjonalforsamlingen kommer til å bli mer fragmentert og at koalisjonsforhandlinger kommer til å bli dratt ut i tid. En mindretallsregjering, ledet enten av HDZ eller SDP, kan komme til å bli enda mer ustabil og neppe i stand til å sitte ut hele perioden, sier analytiker Mario Bikarski i risikoanalysefirmaet Verisk Maplecroft.