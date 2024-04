John Kirby, som er talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd, sa i et intervju med MSNBC mandag at det er avgjørende for USA å se at hjelpen holder seg på et høyt nivå.

– Hjelpen har økt dramatisk bare de siste dagene, og det er viktig at den varer over tid. Over 2000 lastebiler har passert grenseovergangene, rundt hundre bare de siste 24 timer, sa Kirby.

President Joe Biden truet tidligere i april med at USA ville sette betingelser for sin støtte til Israels offensiv dersom det ikke ble tatt konkrete grep for å beskytte sivile og få fart på nødhjelpen.

I et separat intervju med CNBC mandag gjentok Kirby dette budskapet og sa at USAs politikk overfor Gaza vil endre seg dersom det ikke blir vedvarende og betydelige forbedringer.