Londons High Court ga mandag Assange mulighet til å anke utleveringen til USA, noe som vil føre til at det tar enda lenger tid før han eventuelt stilles for retten for å ha offentliggjort amerikanske militærhemmeligheter.

Det har fått statsminister Anthony Albanese til å gjenta sin oppfordring om at fengslingen og straffeforfølgelsen av den 52 år gamle hackeren tar slutt.

– Man oppnår ingenting ved å fortsette å holde ham i fengsel. Nok er nok, sa Albanese til journalister tirsdag. Han sa tidligere i år at straffeforfølgelsen av Assange ikke kan pågå i det uendelige.

Assanges seneste ankemulighet er begrenset til å vurdere om det amerikanske rettsvesenet vil beskytte hans ytringsfrihet selv om han er utenlandsk statsborger.

Wikileaks-grunnleggeren har sittet i det britiske høysikkerhetsfengselet Belmarsh siden 2019 etter å tilbrakte sju år i Ecuadors ambassade i London før han ble pågrepet. Britiske myndigheter godkjente utleveringen til USA i juni 2022