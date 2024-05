Gantz er tidligere statsminister, forsvarssjef og forsvarsminister og var opposisjonsleder da han tok plass i statsminister Benjamin Netanyahus krigskabinett etter 7. oktober.

På en pressekonferanse lørdag sa Gantz at han vil at regjeringen skal forplikte seg til en sekspunktsplan for hva som skal skje med Gazastripen og hvem som skal styre området etter at krigen mot Hamas er over.

Ifølge Gantz skal planen inkludere retur av de gjenværende gislene, få slutt på Hamas' styre, demilitarisere hele Gazastripen og etablere en internasjonal administrasjon. Han tar også til orde for å normalisere forholdet til Saudi-Arabia.

Hvis regjeringen ikke gjør det innen 8. juni, vil han trekke seg fra krigskabinettet, sa Gantz på pressekonferansen.

Dersom Gantz gjør alvor av trusselen, vil det svekke Netanyahu og gjøre ham enda mer avhengig av partiene på ytre høyrefløy, som allerede er sterkt imot at Israel skal inngå en våpenhvile, og som mener at Israel må okkupere hele Gazastripen og bygge opp jødiske bosetninger der.