– Ingen amerikanske soldater kriger i Ukraina. Jeg er fast bestemt på at det skal forbli slik, men vi står sterkt sammen med Ukraina, sa Biden da han talte til avskjedsklassen ved den prestisjetunge krigsskolen West Point.

Han kalte Russlands president Vladimir Putin «en brutal tyrann» som «var sikker på at Nato ville splittes» etter invasjonen av Ukraina i 2022.

– I stedet er verdenshistoriens sterkeste forsvarsallianse sterkere enn noensinne, fortsatt Biden.

Han roste også USAs rolle i Midtøsten og påpekte at USA driver et «presserende diplomati» for å sikre en våpenhvile og få hjem gislene som holdes av Hamas.

– Takket være USAs væpnede styrker, gjør vi det bare USA kan gjøre, som en uunnværlig nasjon, som verdens eneste supermakt.

Presidenten, som kjemper for å bli gjenvalgt i høstens presidentvalg, minnet også avgangsstudentene om å stå ved eden de har avlagt, «ikke til et politisk parti eller en president, men til den amerikanske grunnloven» om å verne den mot «alle fiender, ytre og indre».

– Friheten er ikke gratis. Den krever konstant årvåkenhet, sa presidenten og kalte de nyutdannede offiserene «det amerikanske demokratiets voktere».