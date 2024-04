Gravemaskiner har de siste dagene åpnet flere massegraver ved sykehuset og hentet opp nærmere 400 lik. Noen av dem bærer preg av å ha vært pasienter ved sykehuset, andre er ifølge øyenvitner nakne, bakbundet og bærer preg av tortur.

Reem Zidan har lett etter den 22 år gamle sønnen Nabil i flere måneder. Han ble drept i et israelsk flyangrep og tatt med til Nasser-sykehuset.

– De sier at jeg må flytte meg, men sønnen min ligger i gravemaskinen, sier hun til AFP.

– Jeg har ikke sett ham på tre måneder, men i dag har jeg funnet ham, sier Zidan.

Vanskelig

Kareema Elras lette i fire dager før hun fant sønnen, 21 år gamle Ahmed. Han ble drept i et israelsk angrep 25. januar.

– Jeg har kommet hit gang på gang, men nå har jeg funnet ham. Sønnen min Ahmed, min elskede lille gutt, mammas hjerte. Han mistet faren sin da han var tolv år gammel, forteller hun til BBC.

Andre leter også, men mange av likene har begynt å gå i oppløsning og identifisering er vanskelig.

Sonia Abu Rajilahs sønn Hazem ble gravlagt av venner i nærheten av sykehuset, men hun har ikke funnet ham.

– Nå venter jeg blant kroppene som blir gravd opp, i håp om at jeg skal kjenne ham igjen, sier hun.

Bakbundet

Nasser-sykehuset ble inntatt av israelske styrker i februar. Først da soldatene trakk seg ut av Khan Younis tidligere denne måneden, kunne massegravene inne på sykehusområdet åpnes.

– Folk måtte begrave de døde inne på sykehuset fordi ingen kunne forlate området, forteller legen Ahmed Moghrabi til VG.

Mange av ofrene var pasienter som døde under beleiringen, andre ble ifølge palestinske myndigheter drept av israelske soldater.

– Men det som ikke er normalt, er å finne parterte lik uten hoder og hud, og lik med hender bakbundet. Dette er ikke normalt å finne på et sykehus, sier Moghrabi, som greide å flykte da de israelske soldatene rykket inn.

Avviser

Den israelske hæren avviser at deres soldater la drepte i massegraver. Dette er «ren desinformasjon», skriver hærens talsperson Nadav Shoshani på X, tidligere Twitter.

Anklagene er «grunnløse og falske», sier den israelske regjeringens talsperson David Mencer.

Han bekrefter at de israelske soldatene åpnet eksisterende graver for å undersøke om det kunne være israelske gisler blant de døde, for deretter å dekke dem til igjen.

Massegraver er også funnet ved Shifa-sykehuset i Gaza by. Også dette sykehuset ble okkupert av israelske soldater tidligere i år, og det internasjonale kravet om gransking er nå økende.

– Uten skikkelig etterforskning for å fastslå hvordan disse menneskene døde eller hvilke overgrep som kan ha funnet sted, vil vi aldri få vite sannheten bak disse massegravene, sier Erika Guevara i Amnesty International.

Forferdet

FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk er forferdet over de israelske ødeleggelsene ved sykehus i Gaza og funn av massegraver der.

– Vi føler behov for å slå alarm da det har blitt funnet flere levninger, sier Türks talsperson Ravina Shamdasani.

– Noen av dem hadde hendene bundet, noe som tyder på menneskerettighetsbrudd og brudd på folkeretten, og dette må undersøkes videre, sier Shamdasani.

Støtter kravet

EU støtter FNs krav om uavhengig gransking.

– Dette tvinger oss til å be om en uavhengig gransking av alle mistanker og omstendigheter, for det skaper faktisk et inntrykk av at det kan ha blitt begått brudd på menneskerettighetene, sier EUs talsperson Peter Stano.

USA har også reagert sterkt på meldingene om funn av massegraver ved sykehus i Gaza.

– Disse meldingene er dypt rystende, sa president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan tidligere denne uka.

– Vi har vært i kontakt på flere nivåer med den israelske regjeringen. Vi vil ha svar. Vi vil finne ut akkurat hva som skjedde, sa han.