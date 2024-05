– Kina ber innstendig Israel om å rette seg etter de omfattende kravene fra verdenssamfunnet, slutte å angripe Rafah og gjøre alt de kan for å unngå en mer alvorlig humanitær katastrofe på Gazastripen, sier en talsmann for Kinas utenriksdepartement, Lin Jian, tirsdag.

Uttalelsen kommer få timer etter at Israel innledet en bakkeoffensiv mot Rafah, der over 1 million palestinerne har søkt tilflukt.

Offensiven ble startet til tross for at det pågår forhandlinger om en våpenhvile, og etter at Hamas varslet at de sier ja til et våpenhvileforslag fra Egypt og Qatar.