Pakken omfatter sårt tiltrengt artilleriammunisjon og luftvern, skriver den amerikanske nettavisen.

Med 316 mot 94 stemmer vedtok Representantenes hus fredag nødvendige prosedyrer for at et forslag som omfatter storstilt militærhjelp til Ukraina, kan vedtas i helgen og deretter oversendes til Senatet.

Det hvite hus uttalte fredag at USA kan sende våpen til Ukraina «umiddelbart» hvis Kongressen bevilger penger til det, ifølge Reuters.

President Joe Bidens regjering har ennå ikke bestemt hvor stor en slik våpenpakke vil være og hva som skal være i den, ifølge Politicos anonyme kilder. Men Pentagons folk jobber for å sette sammen en pakke som raskt kan få byråkratisk godkjenning når Kongressen har sagt sitt.

– De vil ha en anbefaling til ministeren klar svært raskt, som deretter går til presidenten i løpet av kort tid, sier en av kildene.

USA har våpen lagret flere steder i Europa som raskt kan sendes til Ukraina, sier en av kildene. Noe kan være framme i Ukraina i løpet av dager, annet vil ta noe lengre tid.

– USA har et veldig robust logistikknettverk som setter oss i stand til å flytte materiell svært raskt, sier Pentagon-talsmann Patrick Ryder til Politico.

– Vi forstår og er helt på det rene med hvor stort behovet er, og står klar til å handle raskt, sier Ryder.