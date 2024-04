Den ukrainske forsvarssjefen Oleksandr Syrskyj understrekte nylig at situasjonen langs fronten øst i Ukraina har forverret seg etter at den russiske offensiven er trappet opp siden midten av mars.

Spesielt er situasjonen rundt Tsjasiv Jar svært spent. Området rundt byen har vært under konstant beskytning i lengre tid.

Russiske fallskjermjegere skal nå ha nådd fram til den østlige utkanten av Tsjasiv Jar. Ukraina mener at Russland har som mål å ta byen innen 9. mai, datoen da Russland markerer Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland.

Russiske myndigheter har på sin side ikke offisielt satt noen slik dato, men de har helt tydelig trappet opp kampen for å ta den strategisk viktige byen – og angriper den med både artilleri, droner og luftangrep.

Syrskyj opplyser at ukrainske styrker foreløpig har klart å holde de russiske styrkene unna Tsjasiv Jar. Byen har fått økt forsvaret sitt med både ammunisjon, droner og elektronisk krigføringsutstyr.

Strategisk viktig by

Hvis russiske styrker klarer å erobre byen, som ligger 12 kilometer fra sentrum av den ødelagte byen Bakhmut, som de inntok i mai i fjor etter måneder med blodige kamper, ville de kunne sette i gang direkte offensiver mot flere ukrainske festningsbyer.

Ukraina frykter at Russland vil bruke våren til å iverksette en storoffensiv over den over 1000 kilometer lange frontlinjen.

Både russiske krigskorrespondenter og analytikere mener at målet til de russiske styrkene er å forsøke å presse ukrainske styrker både i øst, sør og nord til å flykte vestover.

Ringer sine kolleger

Russiske soldater ringer ukrainske soldater i Tsjasiv Jar med krav om at de overgir seg. Hvis ikke, vil de bli drept i massive luftangrep, er beskjeden.

Tsjasiv Jar, som før krigen hadde en befolkning på over 12.000, ligger i det industrielle Donbas-området i Ukrainas Donetsk-region – en av fire ukrainske regioner Moskva har proklamert at de har annektert.

Siden krigen startet, er byen blitt beskutt en rekke ganger, og de fleste innbyggerne har flyktet eller blitt evakuert. De som er igjen, er stort sett eldre mennesker som er avhengig av frivillige organisasjoner for å få vann og mat.

Flere festningsbyer

Byen er svært viktig for Ukraina. Den har tjent som omgrupperingspunkt og som en fremskutt artilleribase for den ukrainske hæren.

Russiske militæranalytikere har listet opp byene Slovjansk, Kramatorsk, Druzjkivka og Kostjantynivka som viktige festningsbyer i det østlige Ukraina, og disse byene kan nås fra Tsjasiv Jar.

Den Washington-baserte tenketanken Institute for War Studies (IWS) beskriver disse byene som «ryggraden» i den ukrainske hærens forsvar i øst.

– En erobring av Tsjasiv Jar vil gi de russiske styrkene muligheten til å gjøre store framrykninger, mener ISW.

ISW advarer spesielt mot de uheldige konsekvensene for Ukraina dersom de mister Druzjkivka og Kostjantynivka, som de mener vil være svært vanskelig å gjenerobre.

Blir et blodbad

De russiske erobringene av Bakhmut og Avdijivka førte til store tap på begge sider, uten at det foreligger offisielle tall.

Den russiske analytikeren Sergej Markov mener at kampen om Tsjasiv Jar vil bli like hard og blodig.

– Kampen om Tsjasiv Jar har begynt. Den vil bli lang. Kampene vil være omtrent som for Bakhmut, skriver Markov på sin offisielle blogg.

Aleksandr Kots, en krigskorrespondent for den russiske avisen Komsomolskaja Pravda som ofte reiser med den russiske hæren, skriver at luftbårne styrker forsøker å rykke fram.

Han mener at det er viktig at de lykkes med å omringe byen fra mange kanter for å innta den.

– Fiendens forsvarsstyrker må tvinges til å bevege seg i forskjellige retninger under vår konstante beskytning, skrev han på Telegram.

Ukrainske analytikere som følger krigen nøye, skriver på X (tidligere Twitter) at Russland har kalt inn reserver til slaget ved Tsjasiv Jar.