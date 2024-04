– Regionen vår blir igjen angrepet av ukrainske droner. Som følge av det fiendtlige angrepet mot sivile drivstoff- og energianlegg, brenner det i distriktene Smolensk og Jartsevo, sier guvernør Vasilij Anokhin på Telegram.

Det er ikke umiddelbart klart hva slags anlegg som brenner, og det har ikke vært mulig for Reuters å skaffe uavhengig bekreftelse av opplysningene.

Guvernør Igor Artamonov i Lipetsk sørvest i Russland sier en ukrainsk drone falt ned i et industriområde, men at ingen kom til skade. Han sier ikke noe om materielle ødeleggelser eller hva som var målt for dronen. Heller ikke Artamonovs opplysninger er bekreftet fra uavhengig hold.

Det har ikke kommet noe umiddelbar uttalelse fra Ukraina, som sjelden kommenterer angrepet på russisk territorium. Ukrainske tjenestemenn har tidligere sagt at ødeleggelse av infrastruktur for energi, transport og militæret undergraver Russlands krigsinnsats.