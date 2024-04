Allerede før opplesingen av stemmene var ferdig, ble det klart at det var nok ja-stemmer til å vedta hjelpepakkene. Da alle stemmene var registrert var det klart at 79 senatorer hadde stemt for forslaget, mens 18 stemte mot. Det ble dermed vedtatt med klar margin.

Støttepakken til Ukraina er på 61 milliarder dollar, som tilsvarer drøyt 670 milliarder kroner med dagens kurs. Samtidig kan Taiwan få en støttepakke på 8,1 milliarder dollar, og Israel får militær støtte på 13 milliarder dollar. Hjelpepakken til Israel inkluderer drøyt 9 milliarder dollar i humanitær bistand til Gaza og andre utsatte grupper og 3,6 milliarder til å styrke Israels sikkerhet.

– Vestlige demokratier står muligens overfor den største trusselen siden slutten av den kalde krigen, sa senatsleder Chuck Schumer etter at senatorene besluttet å sette strek for debatten og ta vedtakspakken opp til votering.

Støtten til de tre landene ble lagt fram som en pakke. Der var det også bakt inn et fjerde forslag, som åpner for at Tiktok forbys i USA, med mindre morselskapet selger det sosiale mediet.

Støttepakken ble vedtatt i Representantenes hus lørdag etter uker med forsinkelser og debatt. Etter behandlingen i Senatet havner saken på Joe Bidens bord. Han har lovet å undertegne støttepakkene raskt.