Angrepet skjedde i Christ The Good Shepherd Church mens en biskop holdt en gudstjeneste i forstaden Wakeley i Sydney mandag klokken 19.15 lokal tid.

Det hele skal ha blitt strømmet på nettet, ifølge TV-kanalen.

Ifølge Sky News er en prest blant de skadde.

En mann er pågrepet i forbindelse med knivangrepet, og han samarbeider med politiet, heter det i en uttalelse fra politiet i New South Wales.

Ifølge politiet er ingen livstruende skadd. De skadde får behandling av ambulansepersonell.

Hendelsen finner sted bare noen dager etter at seks personer ble drept da en mann knivstakk flere mennesker på et kjøpesenter i Sydney på lørdag. Det er imidlertid ikke noe som tyder på at de to knivhendelsene har en sammenheng.