Luftvernsystemet kommer fra Bundeswehr-lagre og skal leveres umiddelbart. Fra før har Tyskland levert to Patriot-systemer til Ukraina.

– Russisk terror mot ukrainske byer og landets infrastruktur forårsaker umåtelige lidelser, sier forsvarsminister Boris Pistorius i en pressemelding knyttet til leveransen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takker Tysklands statsminister Olaf Scholz for leveransen, og sier at den kommer på et kritisk tidspunkt.

– Dette er en reell manifestasjon av støtte til Ukraina i en kritisk tid for oss, skriver Zelenskyj på Telegram.