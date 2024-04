Tjenestemannen sier videre at det ikke har funnet sted noe rakettangrep mot Iran.

Uttalelsen kom etter at flere amerikanske medier fikk bekreftet fra amerikanske tjenestefolk at Israel startet et angrep mot Iran natt til fredag norsk tid. Ifølge USA dreier det seg om et rakettangrep, men iranske medier melder om at det så langt kun er snakk om droner.

Det israelske forsvaret (IDF) hadde ved 5-tiden fredag morgen norsk tid ingen kommentarer til saken.