Tallet, som ble kunngjort av lokale myndigheter søndag, er en økning fra 136 et døgn tidligere.

Ytterligere 125 mennesker er ikke gjort rede for i delstaten, der vannstanden i flere elver fortsetter å stige. Situasjonen er svært bekymringsfull, står det i en uttalelse fra meteorologitjenesten Metsul.

President Luiz Inacio Lula da Silva lover at føderale myndigheter skal gjenoppbygge det som er blitt ødelagt i uværet, mens USAs president Joe Biden har vært i kontakt med Brasils regjering og tilbudt bistand.

Regnet begynte for under to uker siden. Mesteparten av nedbøren falt søndag. Regnværet ventes å fortsette mandag.

400.000 mennesker er drevet bort fra hjemmene sine. 70.000 av disse har fått husly i skoler, gymsaler og andre midlertidige lokaler.

Nærmere 400 landsbyer og byer er satt delvis under vann i det som betegnes som den verste naturkatastrofen som noensinne har rammet Brasils sørligste delstat.

Delstaten ligger i et geografisk skille der tropisk og polar atmosfære møtes. Det skaper værsystemer som fører med seg intense perioder med regn eller tørke.

Klimaeksperter knytter det voldsomme regnet til det naturlige værfenomenet El Niño, som gir tørke i noen deler av verden og økt regn i andre.