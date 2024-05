Mediene som ikke lenger får spres i EU, er radiokanalen Voice of Europe, nyhetsbyrået Ria Novosti og avisene Izvestia og Rossijskaja Gazeta, opplyser EU-rådet. De begrunner distribusjonsnekten med at de nevnte mediene har vært avgjørende for å fremme og støtte Russlands aggresjonskrig mot Ukraina.

Tiltaket er en del av en planlagt fjortende sanksjonspakke mot Russland som følge av fullskalakrigen som startet i 2022. Statseide Russia Today og Sputnik er allerede underlagt sanksjoner.

EU sendte signaler om beslutningen tidligere i uken, noe som fikk en talsperson for Russlands utenriksdepartement til å si at deres svar ville være «lynraskt og svært smertefullt» for Vesten. Det er ikke klart hvordan Russland eventuelt vil så tilbake.