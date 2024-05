Protestene har siden mandag ført til opptøyer og gatekamper mellom demonstranter og politi, spesielt i forstedene utenfor hovedstaden Nouméa. Flere biler og butikker er satt i brann, og det meldes også om plyndring.

Myndighetene innførte tirsdag portforbud og forbød folkeansamlinger. Både skoler og offentlige kontorer er stengt inntil videre. Den franske høykommissæren på øygruppa, Louis Le Franc, sier at flere politibetjenter er skadd, og at han har bedt om forsterkninger fra Frankrike for å opprettholde ro og orden.

Striden står om en lovendring som skal gi stemmerett og dermed mer politisk innflytelse til om lag 25.000 franske innvandrere som har bodd sammenhengende på Ny-Caledonia i over ti år. Fram til nå har stemmeretten til alle som ikke bodde her før 1998, vært «frosset»

Det bor i alt 270.000 mennesker på øygruppen, som ligger sør i Stillehavet, øst for Australia og nord for New Zealand.

Ny-Caledonia er strategisk viktig for Frankrike på grunn av øygruppens nikkelforekomster. Innbyggerne har i tre folkeavstemninger – i 2018, 2020 og 2021 – stemt ja til å forbli en del av Frankrike. Men uavhengighetsbevegelsen boikottet den forrige avstemningen og sa at de aldri kom til å godta resultatet.