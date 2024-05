Den danske avisa har ved hjelp av enkle søkemetoder funnet hjemmesider med falske pornovideoer og bilder der en rekke kjente danske kvinner tilsynelatende opptrer.

Ofrene er alt fra kongelige og idrettsutøvere til skuespillere, journalister, TV-verter og musikere. Folkevalgte politikere utgjør imidlertid den største gruppen, og flertallet er kvinner.

Ulovlig

Slikt manipulert seksuelt materiale er ulovlig å produsere og dele så sant de medvirkende ikke har gitt sitt samtykke, noe som ikke er tilfelle i noen av de 51 eksemplene Politiken har avdekket.

Blant dem som figurerer på falske bilder på en pornonettside er folketingsrepresentanten Mai Mercado fra Det Konservative Folkeparti.

– Å bli utsatt for en slik form for bildemanipulering er for meg på samme nivå som en verbal trussel om å bli slått i hjel, sier hun til Politiken.

KI-videoer

Fenomenet med falske pornovideoer og bilder er ikke ukjent, men ny teknologi har gjort det langt enklere å produsere. Mens det tidligere først og fremst var snakk om bilder, kan en ved hjelp av KI nå også lage virkelighetstro videoer.

Danmarks justisminister Peter Hummelgaard mener de store teknologiselskapene gjør for lite for å slå ned på slike overgrep, som først og fremst rammer kvinner.

– Techgigantene gjør ikke på langt nær nok i dag. Jeg kan ikke forstå hvorfor det overhodet kan la seg gjøre at dette ligger fritt tilgjengelig, sier han.