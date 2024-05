I 20-tiden søndag kveld meldte flere statlige iranske medier ifølge Reuters at redningsmannskaper hadde funnet helikopteret. Ikke lenge etter avviste imidlertid Røde Halvmåne at helikopteret er funnet.

Også det statlige nyhetsbyrået Irna melder at det fortsatt gjøres søk etter helikopteret.

Det var litt før klokken 15 søndag at iransk statlig TV meldte at et helikopter som fraktet president Ebrahim Raisi, hadde vært utsatt for en «hard landing». Også Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian var om bord.

Ulykken skjedde angivelig i nærheten av byen Jolfa, nær grensa mot Aserbajdsjan, i den fjellrike iranske provinsen Øst-Aserbajdsjan.

Det statlige iranske nyhetsbyrået Irna omtaler ulykkesstedet som «lite tilgjengelig og dekket av skog». En stor redningsaksjon ble iverksatt og har pågått i timevis.