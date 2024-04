– Presidenten mener at overtakelse av en bygning på campus med tvang utvilsomt er gal tilnærming. Det er ikke et eksempel på fredelige protester, sier Det hvite hus' talsperson John Kirby.

Demonstrantene har tirsdag barrikadert seg inne i bygningen Hamilton Hall. Universitetet, som ligger i New York, har vært sentrum for den siste tidens demonstrasjoner i solidaritet med palestinerne på amerikanske universiteter.

Ifølge Kirby følger Joe Biden nøye med på protestene, som også har spredt seg til europeiske universiteter. Talspersonen understreket at det er viktig med ytringsfrihet og at folk får muligheten til å demonstrere, men at det må skje på en fredelig måte.

Demonstrantene i Hamilton Hall har med seg bannere med påskriften «intifada», et arabisk ord for opprør eller motstand. I en separat uttalelse fra Biden sier presidenten at han fordømmer bruken av dette ordet, som har blitt brukt i det folkelige palestinske opprøret mot Israels militære.