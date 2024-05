Militærbasen ligger i hovedstaden Niamey, like ved Diori Hamani internasjonale lufthavn. Ifølge en amerikansk tjenestemann befinner de russiske styrkene seg i en annen hangar enn de amerikanske.

– Situasjonen er ikke veldig bra, men den er håndterbar, sier den ikke navngitte kilden.

Ifølge CNN har situasjonen pågått i ukevis.

Etter fjorårets kupp har Nigers militærjunta gitt USA beskjed om at de amerikanske soldatene må forlate landet. Før kuppet samarbeidet Niger og USA tett for å slå ned et ytterliggående islamistopprør som har spredt seg til flere land i regionen.