Gruppa Hand in Hand for Aid and Development og en fetter av de drepte leverte inn sin anklage til FNs menneskerettighetsråd (UNHRC) onsdag. De sier det russiske flyvåpenet drepte to sivile i en rekke luftangrep mot Kafr Nobol-sykehuset i Idlib-provinsen 5. mai 2019. Sykehuset lå i et område som var kontrollert av opposisjonsgrupper.

Som bevis har de framlagt videoer, vitneforklaringer og lydopptak. Det inkluderer korrespondanse mellom en russisk pilot og flygelederne hans.

Russland har gjentatte ganger avvist at de brøt mot folkeretten i Syria, der de grep inn i borgerkrigen i 2015 for å styrke stillingen til Syrias president Bashar al-Assad. Også FN har anklaget Russland og Syria for slike brudd, uten at det er brakt til noen internasjonal domstol.