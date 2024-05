Smotrich regnes som en av de mest ytterliggående medlemmene av den israelske regjeringen.

Han mener at det å gi Israel ordre om å stanse angrepene i Rafah, er ensbetydende med å kreve at Israel bestemmer seg for å slutte å eksistere.

– Israel kommer ikke til å godta det, sa ministeren fredag, like etter at Den internasjonale domstolen i Haag ga Israel ordre om å stanse krigføringen i Rafah.