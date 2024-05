– Vår holdning er klar: Anerkjennelse av en palestinsk stat er ikke tabu for Frankrike, sier Sejourne i en kommentar til nyheten om Norges, Spanias og Irlands anerkjennelse.

– Men Frankrike anser ikke at forutsetningene så langt har vært til stede for at denne beslutningen vil få reell innvirkning på denne prosessen, fortsetter han.

– Beslutningen må være nyttig, det vil si føre til et betydelig politisk framskritt, sier Sejourne.