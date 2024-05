Fico ble truffet av flere skudd avfyrt fra kloss hold under et attentat 15. mai.

Den 59 år gamle statsministeren ble truffet i buken og brakt til sykehus i regionshovedstaden Banska Bystrica. Han ble operert i fem timer samme dag, og hadde nok en operasjon to dager senere.

– Basert på de siste undersøkelsene har dagens møte i den medisinsk ansvarlige legegruppen bekreftet at det stadig går bedre med statsministeren, heter det i en uttalelse fra regjeringen.

Det var en 71 år gammel mann, identifisert som Juraj C., som sto bak attentatet. Han har forklart at han bare ville skade Fico fordi han var uenig med regjeringens politikk på flere områder. Han brukte et våpen han hadde eid i over 30 år, framgår det av rettsdokumentene.