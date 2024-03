Den regionale overkommandoen sier på X/Twitter at dronene var rettet mot et amerikansk krigsskip i Rødehavet.

Houthiene har de siste månedene angrepet skipstrafikken i Rødehavet i sympati med Hamas og i et forsøk på å tvinge Israel til å avslutte krigen på Gazastripen. Angrepene har ført til at flere rederier har valgt å seile omveien rundt Afrika i stedet for å bruke Suezkanalen.