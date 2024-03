En 15 år gammel gutt er blant de sårede etter et russisk mot havnebyen, sier ordfører Hennadij Trukhanov. Han sier to raketter ble skutt ned av luftvernet, men vrakdelene landet på gater og bygninger.

Flyalarmen gikk over hele landet fredag, og omfattende russiske angrep føret igjen til store skader på infrastrukturen, opplyser myndighetene. Energidepartementet sier angrepene var spesielt rettet mot kraftverk, men at nødetatene jobber for å redusere skadevirkningene. Kraftverk både vest og sentralt i landet ble rammet, opplyser energiselskapet Ukrenergo.

– Fiendes hovedmål for raketterroren er energisektoren vår, sa president Volodymyr Zelenskyj i sin kveldstale langfredag. Der gjentok han nok en gang at Ukraina trenger internasjonal hjelp til å styrke luftforsvaret.