32.705 palestinere er drept i Israelske angrep siden oktober, 82 bare det siste døgnet, ifølge palestinske helsemyndigheter.

75.190 palestinere er såret siden 7. oktober, og det store flertallet av krigsofrene er ifølge helsemyndighetene kvinner og barn.

Ifølge FN trues Gazastripen også av hungersnød, og situasjonen er alt kritisk for 1,1 million mennesker fordi Israel ikke slipper inn nok nødhjelp.

FNs sikkerhetsråd krever øyeblikkelig våpenhvile, og Den internasjonale domstolen (ICJ) beordret torsdag Israel til å innføre hastetiltak for å forhindre en sultkatastrofe.

Men angrepene fortsetter.

Kamp om nødhjelp

Lørdag ble fem mennesker drept og flere titall såret i kaoset som oppsto da lastebiler med nødhjelp ved daggry ankom Nord-Gaza, der sulten er verst, opplyser Palestinas Røde Halvmåne.

Palestinske vakter skjøt ifølge øyenvitner varselskudd i lufta, og israelske soldater åpnet også ild. Tre av de fem drepte hadde skuddskader, men hvem som skjøt dem er ikke klart.

Den israelske hæren sier at de ikke har informasjon om hendelsen.

Ny våpenhjelp

Forholdet mellom president Joe Biden og Israels statsminister Benjamin Netanyahu har lenge vært anstrengt, men dette forhindrer ikke USA fra å sende nye laster med bomber og våpen for milliarder av dollar til Israel.

Washington Post skrev før helga at Biden i all stillhet har godkjent en ny våpenlast som blant annet inkluderer jagerfly og mer enn 1800 MK84-bomber og 500 MK82-bomber.

The New York Times avdekket tidligere i år at Israel ved flere hundre anledninger har sluppet MK84-bomber, som veier over 900 kilo, over områder der de tidligere har bedt palestinere søke tilflukt.

Ifølge eksperter på militær ammunisjon benytter amerikanske styrker så å si aldri slike kraftige bomber over tett befolkede områder lenger.

Israel har siden 1948 mottatt over 2000 milliarder kroner i bistand fra USA, de siste 25 årene alt i form av ren militærstøtte. Ingen andre land har fått tilnærmet like mye.

Rafah-invasjon

Til tross for gjentatte advarsler og protester fra blant andre USA, fastholder Netanyahu at israelske bakkestyrker vil rykke inn i Rafah, lengst sør på Gazastripen.

Der befinner det seg nå over 1,5 millioner palestinere, de fleste krigsflyktninger som lever i provisoriske telt, og det fryktes derfor at en slik bakkeinvasjon vil føre til store tap.

Netanyahus kontor opplyste fredag at Israel er villig til å gjenoppta forhandlingene om en våpenhvile, og den israelske statsministeren skal også være villig til å sende en delegasjon til Washington for å diskutere planen om bakkeinvasjon av Rafah.