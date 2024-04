I et brev til lederen for regjeringsdelegasjonen til samtalene, Vera Grabe, sier ELN at situasjonen for prosessen er kritisk og at prosessens garantistland derfor må inviteres til et møte der de kan hjelpe partene. De sier de ikke ser poenget med å fortsette de vanlige møtene fordi vilkårene mangler.

Innholdet i brevet ble delt med Reuters av en kilde i regjeringen, og en kilde i ELN bekrefter at det er deres brev.

President Gustavo Petro gjenopplivet forhandlingene med ELN på slutten av 2022 som ledd i innsatsen for å få slutt på 60 år med væpnet konflikt i landet.

ELN og regjeringen har gjennomført seks runder med samtaler hittil, som foreløpig har ført til en våpenhvile, opprettelse av et fond til å finansiere prosessen og et løfte fra ELN om å avstå fra kidnappinger mot løsepenger.

Forhandlingene støttes av garantistlandene Norge, Mexico, Venezuela, Cuba, Brasil og Chile.

Som garantistland i fredsprosessen bistår Norge partene, og norske diplomater har deltatt aktivt under forhandlingene i Mexico, Cuba og Venezuela.